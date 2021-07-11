شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى وأقل درجة حرارة مسجلة اليوم الأحد في مناطق المملكة.
وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى درجة حرارة حيث بلغت 37 درجة مئوية.
وأضاف المركز أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها كانت في “السودة” حيث سجلت 25 درجة مئوية، فيما تراوحت درجات الحرارة ما بين 30 و33 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم في مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.