الملك سلمان وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في قصر نيوم... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وفيما منح الملك سلمان قلادة الملك عبد العزيز لسلطان عمان، قدم الأخير للملك السعودي وسام آل سعيد وهو أرفع الأوسمة العمانية وذلك تقديرا له، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ونشرت قناة الإخبارية الرسمية، وداعا حارا لسلطان عمان من قبل الملك سلمان عقب زيارته قصر نيوم شمال غربي المملكة، وظهر الملك سلمان وهو يصافح هيثم بن طارق بحرارة لدى مغادرته القصر في ختام لقاء بينهما شهد بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حطت طائرة سلطان عمان في مطار خليج نيوم في زيارة إلى المملكة تمتد يومين في أول جولة خارجية له على الإطلاق منذ توليه السلطة قبل حوالي 18 شهرا.

وخلال الزيارة، وقعت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم لإنشاء "مجلس التنسيق المشترك"، بهدف تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم استنادا إلى توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان هيثم بن طارق.

وأوضحت وسائل الإعلام الرسمية في كلا البلدين، أن الهدف من إنشاء المجلس هو "التشاور والتنسيق المستمر في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات".

وأشارت إلى أن ذلك "سيساهم في تعزيز واستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة".