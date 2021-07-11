شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ الروسية: تسجيل أكثر من 550 حريق غابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أوليج فورونوف نائب مدير الدائرة الرئيسية للمركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ الروسية، إنه تم في روسيا حاليًا تسجيل أكثر من 550 حريق غابات، وذلك وفقا لنتائج المراقبة من الفضاء تم تحديد أكثر من 1600 نقطة حرارية.

وأضاف فورونوف أن الدائرة تمكنت منذ بداية حلول فترة خطر اندلاع حرائق الغابات، وبفضل الاستجابة السريعة للحرائق الطبيعية، تمكنت من القضاء على خطر انتشار الحرائق في التجمعات السكنية بمناطق (بأودمورتيا - خاكاسيا - إقليم كراسنودار)، ومقاطعات فورونيج ونيجني نوفجورود وسامارا.

وأشار إلى أن أكبر عدد من البؤر الساخنة تقع في الوقت الراهن في إقليم الشرق الأقصى الروسي، كما لا يزال الوضع صعبا في ياقوتيا وماجادان و تشيليابينسك.

ويشارك في عمليات إطفاء حرائق الغابات في روسيا أكثر من 7900 شخص، و8 طائرات من طراز "إيل-76"، وطائرتان من طراز "بي-200"، و5 مروحيات من طراز "مي-8".