شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وسلطان عمان يطلقان مجلس التنسيق السعودى العمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسلطان عمان هيثم بن طارق توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودى العمانى ؛ وفق وكالة واس.

جاء ذلك فى إطار فعاليات زيارة السلطان هيثم اليوم إلى المملكة العربية السعودية والتى تعد أولى زياراته الخارجية منذ توليه منصبه فى 2020.

وتوجه السلطان هيثم عقب وصوله بصحبة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى فى موكب رسمى إلى قصر نيوم؛ واستقبله هناك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وقالت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم يرافقه خلال زيارته وفد رسمى رفيع المستوى يضم كلًّا من:شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدى وزير ديوان البلاط السُّلطانى، والفريق أول سُلطان بن محمد النعمانى وزير المكتب السُّلطانى، وحمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخليَّة، وبدر بن حمد البوسعيدى وزير الخارجيَّة، إضافة إلى عدد من المسئولين والوزراء.

ويُعدّ هذا اللقاء بين العاهل السعودى وسلطان عمان هو الثانى بين الزعيمين بعد لقائهما الأول فى يناير 2020 بمسقط عندما قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأداء واجب العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.