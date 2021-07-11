شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة مداهمة مستودع مخالف في نجران وضبط 2500 إطار مغشوش (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

داهمت وزارة التجارة، اليوم الأحد، مستودعًا مخالفًا في نجران للغش في إطارات السيارات، تديره عمالة مخالفة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط مستودع مخالف في نجران، للغش في بيع الإطارات داخل سكن عمالة مخالفة تم تغطيته عن الأنظار عبر مخبأ سري.

وأشارت وزارة التجارة، إلى أنه تم ضبط وإتلاف 2500 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية وإغلاق 3 محال مخالفة، وإحالة المخالفين للجهات المختصة.