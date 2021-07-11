السلطات الليبية تغلق المقاهي ودور المناسبات أسبوعين للحد من تفشي كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي - سبوتنيك. وقررت حكومة الوحدة الوطنية، وفق قرار اطلعت عليه "سبوتنيك"، أن: "تقفل بشكل كامل ولمدة أسبوعين المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية وتمنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم بالعمل بخدمة التوصيل فقط".

وأعلنت الحكومة، الخميس الماضي، إغلاق المنافذ البرية والجوية مع تونس على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع معد الإصابات.

© AFP 2021 / HANDOUT

وسجلت البلاد الجمعة الماضية الإصابات اليومية الأعلى على الإطلاق بأكثر من 1700 حالة جديدة. وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد أكثر من 200 ألف، والوفيات أكثر من 3000.

وتسلمت ليبيا قبل أيام دفعة ثالثة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للفيروس.

وقال مدير مركز مكافحة الأمراض الليبي، بدر الدين النجار، في تصريح الشهر الماضي نقلته وسائل إعلام محلية، إن :"ليبيا حصلت على اللقاحات من أكثر من مصدر، بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة، وكذلك مبادرة (كوفاكس)".

وبين أن اللقاحات المستخدمة تنوعت ما بين "سبوتنيك V" الروسي، واللقاحات الصينية، وكذلك لقاحات من مرفق "كوفاكس" العالمي، فيما يتم استخدام لقاح "أسترازينيكا" بشكل حذر.