قناة السويس تعلن تحقيق أعلى إيرادات في تاريخها

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر، اليوم الأحد، عن هيئة قناة السويس، فإن هذا الرقم يمثل أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة.

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وأوضح البيان أن بيانات الملاحة خلال النصف الأول من عام 2021 سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.

وشهدت حركة الملاحة في قناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري، عبور 9763 سفينة، مقابل عبور9546 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 217 سفينة بزيادة بلغت 2.3%.

وأشار البيان إلى أن النصف الأول من هذا العام شهد زيادة في الحمولات الصافية العابرة للقناة بلغت 3.8%، بواقع 610.1 مليون طن مقارنة بـ 587.7 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بفارق مقداره 22.4 مليون طن.

واعتبر البيان أن السياسات التسويقية والتسعيرية "المرنة" التي اتبعتها الهيئة لعبت دورا في الحفاظ على معدلات عبور السفن في المجرى الملاحي وكسب ثقة العملاء.