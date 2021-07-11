شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تحدد مدة عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي هذا العام 1442 هـ – 2021 م. وأوضحت الوزارة أن مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون بنهاية دوام يوم الأحد 08 / 12 / 1442 هـ الموافق 18 / 07 / 2021 م وتستمر لمدة أربعة أيام.

كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية» تحدد مدة عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.