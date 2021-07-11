السودان... إعلان حالة الطوارئ في جنوب كردفان بعد تجدد أعمال عنف قبلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن والي جنوب كردفان، حامد البشير إبراهيم، أصدر مرسوما مؤقتا تم بموجبه إعلان حالة الطوارئ في محليات "تلودي، والليري، وقدير، وأبو كرشولا، وأبو جبيهة، وهبيلا".

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وأرجع والي جنوب كردفان ذلك القرار إلى أنه بسبب تصاعد أحداث العنف في محلية قدير.

وحذر الوالي من أنه سيتم تطبيق عقوبات تشمل السجن والتغريب والجزاءات المالية، تجاه كل من يخالف ويتجاوز قانون الطوارئ.

وتسببت تلك الاشتباكات القبلية في مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين، والتي شهدتها محلية قبلية نهاية الأسبوع الماضي.

كما أدت تلك الاشتباكات القبلية أيضا إلى موجة نزوح جديدة في الولاية.

وتشهد ولاية جنوب كردفان سنويا اشتباكات عنيفة بالأسلحة بين الرعاة والمزارعين، تخلف قتلى وجرحى بالتزامن مع موسم هطول الأمطار في المنطقة.