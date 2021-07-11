رئيس الصومال لآبي أحمد: أتمنى لك نجاحا كبيرا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال فرماجو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "أقدم أحر التهاني لرئيس الوزراء آبي أحمد على الحصول على تفويض جديد وقوي من شعب إثيوبيا".

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وأتم قائلا: "أتمنى لك نجاحا كبيرا".

وأضاف أن "الصومال سيواصل العمل مع حكومة آبي أحمد لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لصالح شعبيهما والمنطقة".

وكان حزب "الازدهار" الحاكم في إثيوبيا، الذي ينتمي له رئيس الوزراء آبي أحمد، قد فاز، أمس السبت، بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وأعلن عن فوز حزب الازدهار الحاكم بـ410 مقاعد، وفاز مستقلون بـ4 مقاعد، وحصد حزب الحركة الوطنية لأمهرة 5 مقاعد، وحزب المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة حصل على 4 مقاعد، بينما فاز الائتلاف الديمقراطي الشعبي لجنوب إثيوبيا المعارض على مقعدين فقط.

وتعد هذه الانتخابات هي السادسة منذ إقرار الدستور الوطني الإثيوبي في عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي يمثل حزب الازدهار (الحاكم)، ويحظى رئيس الحزب الفائز في هذه الانتخابات بمنصب رئيس الوزراء.