رئيس الوزراء الإسرائيلي: الدولة اللبنانية على حافة الانهيار

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أكدت من خلالها أن الدولة اللبنانية على حافة الانهيار.

ونقلت على لسان بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بدعوى استيلاء إيران على دولتهم.

وبدوره، نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت يتابع الأوضاع في لبنان عن كثب، خاصة بعد ضبط عملية تهريب مسدسات من لبنان إلى بلاده، أمس السبت.

سبق أن قالت قناة عبرية، أمس السبت، إن هناك تقديرات داخل المنظومة العسكرية في إسرائيل "بأن حزب الله اللبناني هو المسؤول عن محاولة تهريب أسلحة من لبنان إلى داخل إسرائيل، ربما بهدف تنفيذ عمليات عدائية في البلاد".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه أحبط، أمس، عملية تهريب 43 قطعة سلاح عبر قرية الغجر الحدودية مع لبنان إلى داخل إسرائيل. وقالت القناة "12" العبرية، إن هناك حالة من التأهب داخل المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في أعقاب إحباط عملية التهريب أمس.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية مطلعة، تم إحباط تهريب 43 مسدسا تصل كلفة المسدس الواحد فيها إلى نحو 60 ألف شيكل (18.30 ألف دولار).