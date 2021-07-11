شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.

وأوضحت أن ذلك يكون من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 1189 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 501195 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 482414 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7976 حالة وفاة .