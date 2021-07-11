شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا، لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.
وأوضحت أن ذلك يكون من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1112 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 1189 حالة تعافي .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 501195 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 482414 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7976 حالة وفاة .
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.