شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك حد تسجيل إلزامي في ضريبة التصرفات العقارية؟.. «الزكاة» توضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: إنه لا يوجد أي حد إلزامي لتسجيل ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة في مقطع توعوي عبر حسابها بتويتر، أن أي تصرف عقاري ينتج عنه نقل ملكية يجب التصريح به وتسجيل العملية وسداد الضريبة المقررة عليها.

وأوضحت أن الضريبة تفرض بنسبة 5% على أي تصرف عقاري يؤدي لنقل ملكية عقار، سواء قام بهذا التصرف أشخاص أو شركات أو مؤسسات.

وأشارت إلى أنه لا يلزم التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أجل تقديم إقرار الضريبة وسدادها، ولكن فقط يتم تسجيل العملية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة من خلال أيقونة التصرفات العقارية.