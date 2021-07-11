شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» يحدد موعد فتح التراخيص للصيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه سيتم فتح الترخيص للصيد خلال أسابيع قليلة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد تكلفة الرخصة لكل نوع من خلال منصة فطري.

وأكد المركز أنه لم يتم منع صيد الطيور المهاجرة بل بالعكس معظم الطيور المصرح بصيدها هي طيور مهاجرة، ولكن تم منع صيد الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض.

وأشار المركز إلى أن الصيد ببنادق الشوزن ممنوع حتي يتم وضع ضوابط خاصة فيه.