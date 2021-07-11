تويتر تعين مسؤولا يتمركز في الهند للتعامل مع حالات التظلم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

عيّنت شركة تويتر مسؤولا يتمركز في الهند للتعامل مع حالات التظلم، كما نشرت تقرير شفافية شهريا للتماشي مع لوائح جديدة للحكومة الهندية.



يأتى التعيين وسط توتر العلاقات بين الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وبين الحكومة الهندية بشأن امتثال تويتر للوائح الجديدة لمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.

وأفاد بيان للشركة عبر موقعها على الإنترنت اليوم الأحد، أن "إرشادات الوسيط" التي دخلت حيز التنفيذ في 26 مايو/أيار الماضي، تهدف لتنظيم المحتوى على المنصات وخدمات المراسلة التي تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم، مثل فيسبوك وواتسآب وتويتر.

وأعلنت تويتر عبر صفحة حديثة على موقعها تعيين فيناي كومار مسؤولا مقيما لشؤون التظلم في الهند مع توفير تفاصيل الاتصال الخاصة به ومعلومات حول كيفية الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لقواعد وشروط الخدمة الخاصة بتويتر.

كما نشر موقع تويتر تقريرا شهريا للشفافية اليوم الأحد، مع بيانات حول كيفية تعامله مع الشكاوى بما يتماشى مع متطلب أخر للوائح الجديدة.

وأفاد تقرير الشفافية الذي يغطي البيانات في شهر من 26 مايو/أيار إلى 25 يونيو/حزيران من العام الجاري بأنه تم تسجيل 38 شكوى وأنه تم اتخاذ إجراء ضد 133 تغريدة تتعلق بالتشهير والتحرش والإرهاب وانتحال الهوية من بين انتهاكات أخرى.

كما وضعت آليات المراقبة في تويتر علامات على أكثر من 18 ألف حساب وعلقتهم بسبب المحتوى المرتبط بالاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الانتهاكات و4 آلاف حساب إضافي بسبب المحتوى الذي يروج للإرهاب.

وأصدرت فيسبوك وجوجل بالفعل تقارير مماثلة.

كانت الحكومة الهندية أصدرت في فبراير/شباط الماضي قواعد جديدة تتطلب من المنصات الإلكترونية مثل فيسبوك وجوجل وتويتر إتباع عدة إجراءات تنظيمية جديدة، وتشمل هذه الإجراءات تعيين مسؤول عن الامتثال في الهند، يقوم بتحديد المنشئ الأول لمحتوى معين ووضع آلية للرد على الشكاوى.

وطلبت تويتر تمديد لما لا يقل عن ثلاثة أشهر لتطبيق القواعد الجديدة.