عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن عن ابتكار جديد يقلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مراكز البيانات التي تصل حاليا إلى حجم انبعاثات حركة الطيران.

حيث ابتكر فريق من الباحثين في الدنمارك معادلة خوارزمية جديدة يمكنها خفض الطاقة التي تستهلكها خوادم الكمبيوتر في مختلف أنحاء العالم بشكل ملموس، وهو ما يجعلها صديقة للبيئة بشكل أكبر.

ويذكر أن استهلاك خوادم الكمبيوتر للطاقة بشكل كثيف يعتبر من عيوب الاستخدام الموسع للإنترنت في الوقت الحالي، وتشير الدراسات إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مراكز البيانات تصل إلى حجم انبعاثات حركة الطيران على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تزيد بمقدار الضعف خلال أعوام قليلة.

أعرب الباحثون من جامعة كوبنهاجن عن توقعاتهم أن تعمد كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات حول العالم إلى تفعيل هذه المعادلة الخوازرمية بشكل فوري.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث ميكيل ثوروب بقسم علوم الكمبيوتر في جامعة كوبنهاجن قوله: "لقد توصلنا إلى معادلة خوارزمية تقلل الأسباب الرئيسية للأحمال الزائدة على خوادم الكمبيوتر، وهو ما يقلل من استهلاك الخوادم للطاقة بشكل كبير".

وأوضح أن الخوادم تتعرض لأحمال زائدة عندما تتزايد طلبات الولوج إليها من العملاء في حالة مشاهدة فيلم فيديو على موقع فيميو أو نتفلكس على سبيل المثال، وهو ما يضطر أنظمة التشغيل إلى تحويل العملاء إلى أكثر من خادم بشكل متكرر لتوزيع الأحمال بشكل عادل بينها وضمان استمرارية الخدمة. ومع تزايد الكثافة في استخدام الإنترنت، من المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة في الفترة المقبلة.

وتقوم المعادلة الجديدة بضمان توزيع العملاء بشكل متساو بين الخوادم المختلفة بحيث لا يتجاوز الحمل الزائد على أي خادم يعمل على شبكة ما عن عشرة بالمئة مقارنة بباقي الخوادم. وبالتالي لا تزيد مرات تحويل العميل من خادم لآخر على الشبكة عن عشر مرات، مقابل مئة مرة في حالة عدم استخدام المعادلة الخوارزمية.

تتوقع شركة سيسكو الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات أن تتزايد كثافة استخدام الإنترنت خلال الفترة ما بين 2017 و2022 ثلاث مرات، وأن تمثل خدمات مشاهدة مقاطع الفيديو نحو 82% من استخدام الإنترنت خلال العام المقبل.