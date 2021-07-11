القوات الأمريكية تنقل 24 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق إلى العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا من الشاحنات محملة بالحبوب السورية المسروقة من صوامع تل علو في ريف الحسكة الشمالي الشرقي إلى شمال العراق.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها إن

"رتلا من24 شاحنة محملة بالقمح المسروق من صوامع تل علو مع عدد من الناقلات المغطاة غادرت، مساء أمس، الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق".

كما أكدت الوكالة أن ذلك يأتي بعد 4 أيام من إخراج القوات الأمريكية من سوريا رتلا مؤلفا من 44 آلية عسكرية مع عدد من الشاحنات.