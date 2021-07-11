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وكالة: مصر تسترد مساحات أرض واسعة من المستثمرين غير الجادين

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال مسؤول حكومي مصري لوكالة "رويترز": "سحبت الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2013 وحتى نهاية يونيو هذا العام، نحو 27 مليون متر مربع من الأراضي في البحر الأحمر والقصير لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات".

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وأوضح المسؤول أن أي شركة تنفذ 10% فقط أو أقل من حجم المشروع المخطط، تسحب الأرض منها، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد رفع هذه النسبة إلى 15%.

وقال المسؤول إن منطقة البحر الأحمر لم يكن فيها أي قطعة متاحة (أراض للاستثمار) في وقت سابق للبيع، أما الآن، نجحت الحكومة في استرداد المساحات "المسقعة" (غير المستثمرة)، مضيفا: "من يعمل فقط ويستثمر هو الموجود حاليا بالبحر الأحمر".

وأضاف المسؤول:

الحكومة تسحب نحو 10 قطع أراضي كل ثلاثة أشهر من غير الجادين بمنطقة البحر الأحمر فقط.

واجهت بعض الشركات المصرية بعد أحداث يناير/ كانون الثاني 2011، دعاوى قضائية لحصولها على أرض من الحكومة بالأمر المباشر دون الرجوع لقانون المزايدات وبأسعار بخسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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