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رسميا... السعودية تعلن مواعيد إجازة عيد الأضحى

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دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، فإن "بداية الإجازة للقطاع العام ستكون نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 04/12/1442 هجريا، الموافق 14/07/2021 ميلاديا".

وأضافت أن "إجازة عيد الأضحى تنتهي بنهاية يوم الأحد 15/12/1442 هـ؛ الموافق 25/07/2021 م".

وأوضحت أن "بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16/12/1442 هـ؛ الموافق 26/07/2021 م".

وكانت قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن الثلاثاء الموافق 20 يوليو/ تموز الجاري هو أول أيام عيد الأضحى، وأن وقفة عرفة ستكون الاثنين الموافق 19 يوليو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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