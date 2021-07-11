شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يصل السعودية فى أول زيارة خارجية والملك سلمان يستقبله بقصر نيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل سُّلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، إلى مدينة "نيوم" شمال غربى السعوديَّة حيث يبدأ زيارة تستغرق يوم هى الأولى له خارجيا منذ توليه الحكم فى 11 يناير 2020.وتوجه عقب وصوله بصحبة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى فى موكب رسمى إلى قصر نيوم؛ واستقبله هناك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. وفق قناة الإخبارية السعودية.

وتزينت شواريع مدينة نيوم السعودية بإعلام المملكة وسلطنة عمان لاستقبال سلطان عمان الذى يبدأ زيارة تلبية لدعوة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم يرافقه خلال زيارته وفد رسمى رفيع المستوى يضم كلًّا من:شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدى وزير ديوان البلاط السُّلطانى، والفريق أول سُلطان بن محمد النعمانى وزير المكتب السُّلطانى، وحمود بن فيصل البوسعيدى وزير الداخليَّة، وبدر بن حمد البوسعيدى وزير الخارجيَّة، إضافة إلى عدد من المسئولين والوزراء.

ويُعدّ اللقاء المرتقب بين العاهل السعودى وسلطان عمان هو الثانى بين الزعيمين بعد لقائهما الأول فى يناير 2020 بمسقط عندما قام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأداء واجب العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.