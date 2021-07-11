ليبيا تتسلم رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية فى احتفالية بالقاهرة

القاهرة - سامية سيد - شهد مقر منظمة المرأة العربية بالقاهرة اليوم الأحد، مراسم انتقال رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة من الجمهورية اللبنانية إلى دولة ليبيا، والتى تستمر لمدة عامين (2021-2023).

جاء ذلك في احتفالية بالمنظمة بحضور وفد ليبى رفيع المستوى برئاسة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشئون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية، وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية لمقر المنظمة.

شهد مراسم الاحتفال السفير صالح الشماخى، المندوب المكلف لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، والسفير الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية، والمستشارة رحاب أبو زيد القائمة بالأعمال بسفارة لبنان بالقاهرة.

جدير بالذكر أن رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة تنتقل بالتناوب بين الدول الأعضاء وفق الترتيب الأبجدى المُعتمد بجامعة الدول العربية وتكون مدة الرئاسة للمجلس الأعلى عامين، ويتكون من السيدات الأول للدول الأعضاء بالمنظمة أو من ينوب عنهن.