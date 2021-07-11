شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الأمريكى لـ"بارزانى": نحترم إرادة شعب كردستان وقلقون على أمن العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، القنصل الأمريكي الجديد في أربيل روبرت بالادينو.

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني، أن الاجتماع بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة، والانتخابات العراقية المقبلة، والعملية السياسية في الإقليم.

وأكد القنصل الأمريكي الجديد أن بلاده تريد لإقليم كردستان أن يكون قوياً وموحداً، وأن أمريكا تكن الاحترام الدائم لإرادة شعب كردستان، معلناً أن الولايات المتحدة قلقة بشأن التحديات السياسية والأمنية التي تواجه العراق.

فيما أكد الطرفان على أهمية تطبيق مبادئ التعايش والحرية والمساواة بوصفها أرضية للاستقرار والتنمية فى العراق والمنطقة كافة.

كما استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، القنصل العام الأمريكي الجديد في أربيل روبرت بالادينو، وذلك بحضور القنصل العام الأمريكي السابق روب وولر.

وأكد القنصل الأمريكي الجديد في أربيل أن إقليم كردستان حليف استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة وأن بلاده ستواصل دعم إقليم كردستان، ولاسيما قوات البيشمركة، وقال: "نعمل على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في إقليم كردستان".

وتناول الجانبان في اللقاء، العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والانتخابات التشريعية العراقية المقبلة، فضلاً عن الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وأهمية المشاركة الفعّالة لإقليم كردستان في هذا الحوار.