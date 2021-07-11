شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية والأمم المتحدة يطلقان المؤشر المركب للسكان والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية اليوم، المؤشر المركب للسكان والتنمية، وهو أداة ذات رؤية تهدف إلى تعزيز الوعي بأجندة التنمية المستدامة التي تركز على الأفراد في المنطقة العربية، حيث يسمح المؤشر بتتبع الإنجازات التي تحققت نحو المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وذلك من منظور التنمية السكانية.

في كلمته، قال المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، الدكتور لؤي شبانه إن "صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم المبادرات لاعتماد المؤشر المركب للسكان والتنمية مع شركائه الإقليميين، بما في ذلك المعهد العربي للتدريب والبحث في الإحصاء والإسكوا ومجالس السكان العربية وجامعة الدول العربية. كما يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع مكاتب الإحصاء الوطنية لتطوير قدرتها على استخدام هذه الأداة."

ودعا شبانه جميع البلدان إلى استخدام هذا المؤشر لمساعدتهم على مراقبة وتقييم التقدم الذي تحرزه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني من خلال اعتماد توجهات سياسية قائمة على الأدلة محورها الأفراد. مجدداً استعداد صندوق الأمم المتحدة للسكان البلدان العربية في جهودها لإصدار تقارير المؤشر المركب للسكان والتنمية الوطنية الخاصة بها.

ومن جانبها، أعربت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، عن تقديرها للجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق الأمم المتحدة للسكان كداعماً وشريكا اساسياً للمجلس العربي للسكان والتنمية والاهمية الكبرى لمبادرته اليوم باطلاق مؤشر السكان والتنمية المركب.

وأضاف أن تلك الجهود تذكرنا بأهمية معالجة فجوة البيانات ودورها في تعزيز الاستجابة الوطنية اثناء فترة الكوارث والأزمات. وعلى الدور الهام لأجهزة الاحصاء الوطنية في توفير البيانات، وايضاً على أهمية المؤشرات في وضع استراتيجيات قابلة للقياس ومراجعاتها بشكل دورى.

يستند المؤشر على مبدأ أن الأفراد هم في صميم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأن أي تقدم نحو تحقيق تلك الأهداف لابد أن يكون له ادلة تتمثل في التغيير الإيجابي في حياة الأفراد مع ضمان "عدم ترك أحد خلف الركب."

يرتكز المؤشر المركب للسكان والتنمية على خمسة محاور منصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 65/234 بشأن استعراض تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وهي: الكرامة وحقوق الإنسان والصحة والمكان والتنقل والحوكمة والمساءلة والاستدامة.

يساعد المؤشر المركب للسكان والتنمية الهيئات الحكومية والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية والكيانات الإقليمية العاملة في مجال السكان والتنمية على المستوى الوطني على قياس ورصد وتقييم التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة من منظور السكان والوصول إلى الأدلة وذلك من أجل بلورة السياسات القائمة على الأدلة.