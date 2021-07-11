شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يكشف تفاصيل الدفعة 44 من الدعم.. متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، تفاصيل الدفعة الـ44 الخاصة بشهر يوليو، والتي أودعها في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.