- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يكشف تفاصيل الدفعة 44 من الدعم.. متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، تفاصيل الدفعة الـ44 الخاصة بشهر يوليو، والتي أودعها في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يكشف تفاصيل الدفعة 44 من الدعم.. متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.