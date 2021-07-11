تعرف على أفضل الأطعمة المناسبة مع الطقس الحار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكد كبير خبراء الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الروسية، أنه في الطقس الحار يجب شرب الكثير من الماء وتناول الخضروات والفواكه، وتجنب الأطعمة الدسمة.



وقال الدكتور أندريه تياجيلنيكوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "من الضروري في الطقس الحار التحكم بتوازن المحلول الملحي في الجسم. لأن الجسم يفقد نتيجة التعرق الكثير من الماء، ما يؤدي إلى جفاف الجسم. لذلك يفضل شرب الكثير من الماء. ولكن ليس دفعة واحدة، بل تدريجيا على شكل رشفات صغيرة كيلا تسبب عبئا على الكلى. ومن الأفضل شرب الماء الطبيعي، وليس المياه المحلاة او المشروبات الغازية. كما لا ينصح بتناول الكثير من القهوة، لأنها مدرة للبول". وفقاً لروسيا اليوم.

واضاف، "يجب تعديل محتوى وجبات الطعام في الطقس الحار. أي عدم تناول الأطعمة الثقيلة، بل يجب الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، ومنتجات الألبان الحامضية والسلطات، ويفضل عدم تناول الأطعمة الساخنة".