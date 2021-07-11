شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن إجلاء 208 من الرعايا والطلاب السوريين العالقين بالهند جراء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل السورية، وصول طائرة الخطوط الجوية السورية القادمة من الهند إلى مطار دمشق الدولى، وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، أن الطائرة مخصصة لإجلاء الرعايا والطلاب السوريين، وعلى متنها 208 ركاب وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة العالقين فى الهند جراء جائحة كورونا.

يذكر أن واشنطن جددت إصرارها على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهرا، معتبرة إياها "أمرا ضروريا".، بحسب " روسيا اليوم".

وقال مسؤول فى بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الوكالات الأممية ومنظمات إنسانية تعتقد أن تمديد الآلية 12 شهرا "ضرورى بالنسبة لعملها لنقل المساعدات بشكل مضمون بينما تستمر العمليات المطولة لإيجاد المساعدات".

وأضاف المسؤول الأمريكى أن "هذه هى اللحظة ليقوم مجلس الأمن الدولى بخطوته ويعمل أعضاؤه معا"، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن مصير آلية نقل المساعدات إلى سوريا.

وقد عارضت روسيا تمديد الآلية لمدة 12 شهرا، بينما تقول مصادر دبلوماسية إنها تقدمت بمقترح تمديد عمل معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر.

يذكر أن الآلية تم استحداثها فى عام 2014، حيث تم نقل المساعدات عبر 4 معابر. وفى السنوات اللاحقة تم إغلاق 3 منها. وتدعو روسيا لإيقاف هذه الآلية ونقل المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية وعبر الأراضى تحت سيطرتها.