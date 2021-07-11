شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تعلن عن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ – 2021 م .
وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.
وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ الموافق 26 / 07 / 2021 م.
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