شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن إضافة مولود جديد على سجل الأم الزائرة؟.. «الجوازات» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، إجراءات إضافة مولود جديد، على سجل الأم الزائرة.

وقالت الجوازات: إنه يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات ليتم إضافة المولود على سجل الأم الزائرة ويتم تسجيل الطفل بالنظام زائر.

جاء ذلك ردا من الجوازات على سؤال تضمن: “هل أستطيع إضافة المولود وزوجتي عندها تأشيرة زيارة؟”.