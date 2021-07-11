شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن إضافة مولود جديد على سجل الأم الزائرة؟.. «الجوازات» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، إجراءات إضافة مولود جديد، على سجل الأم الزائرة.
وقالت الجوازات: إنه يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات ليتم إضافة المولود على سجل الأم الزائرة ويتم تسجيل الطفل بالنظام زائر.
جاء ذلك ردا من الجوازات على سؤال تضمن: “هل أستطيع إضافة المولود وزوجتي عندها تأشيرة زيارة؟”.
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