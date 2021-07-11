شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة، عن النسبة التي وصلت إليها عملية التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وأوضحت الصحة أنه تم تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بالجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن، وفقاً لـ”الإخبارية”.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 1516 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 16 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: تحصين 50% من المواطنين والمقيمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.