شركة أبل تخطط لإدخال ميزة قياس حرارة الجسم لهاتف آي فون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تعمل أبل على إدخال العديد من الميزات الصحية لأجهزتها، مثل متتبع ضربات القلب والنوم والتوتر، والإحصائيات الحيوية الأخرى، والآن تخطط الشركة لإدخال ميزة قياس حرارة الجسم لهواتف آيفون.



وتم الكشف عن طلب براءة اختراع بعنوان "مرفق الكاميرا ومعالجة بيانات الصورة لقياس درجة الحرارة"، وهي يوضح أن شركة أبل تستثمر في تكنولوجيا الكاميرا التي من شأنها أن تكون قادرة على تحليل صورة آيفون لتحديد درجة حرارة الأجسام.

وتنص براءة الاختراع على أنه "نظراً لطبيعة انتشار الهواتف الذكية في كل مكان، يمكن استخدام الملحق لتحويل الهاتف الذكي إلى جهاز للقياس درجة الحرارة وتوفير القياسات التي يمكن الوصول إليها بسهولة".

وتظهر صورة لبراءة الاختراع ترتيباً للعدسات والمكونات التي تشكل المرفق، وقد تضيف أبل طريقة لقياس درجة الحرارة باستخدام جهاز آيفون، ويبدو أن هذه التقنية المبتكرة لن تكون جزءًا متكاملاً من آيفون نفسه، ولكنها جزء يمكن إضافته عند الحاجة. على سبيل المثال، في بعض النماذج، يتم توفير مرفق كاميرا يتضمن إطارًا تم تكوينه لربطه بكاميرا.

وتم شرح الإطار بأنه الجزء الذي سيحمل كل التقنيات المطلوبة لتحديد درجة الحرارة المذكورة، ويتضمن مرفق الكاميرا مادة تفاعلية لدرجة الحرارة مقترنة بالإطار، وتم تكوين الإطار لوضع هذه المادة في مجال رؤية الكاميرا.

وتم استخدام ساعة أبل من قبل المتخصصين الطبيين وساعدهم في عملهم وقدرتهم على تتبع صحة المريض. وبالمثل، فإن هذا المرفق لقياس درجة الحرارة الذي تخطط الشركة لإضافته يبدو وكأنه شيء يمكن أن يجعل العملية برمتها أسهل، بحسب موقع فون أرينا.