أقصر بقرة في العالم تستعد لدخول موسوعة جينيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تجاهل المئات في بنجلاديش القيود المفروضة لمكافحة كورونا، وتدفقوا على مزرعة لمشاهدة بقرة طولها 51 سنتيمترا يعتقد أنها الأقصر في العالم.



وتزن البقرة راني 26 كيلوجراما وتتميز بصغر الحجم لدرجة أنه يمكن حملها بسهولة.

وقال مسؤولو المزرعة إنهم تقدموا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل راني باعتبارها أقصر بقرة في العالم.

وقال محمد سالم المسؤول في شكور أجرو للصناعات "نحن واثقون أنها ستكون أصغر بقرة".

وتشير بيانات الموسوعة إلى أن اللقب تحمله حاليا البقرة مانيكيام الموجودة في ولاية كيرالا الهندية وكان طولها 61 سنتيمترا عند تسجيلها في عام 2014.