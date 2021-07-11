الرئيس الأسد يصدر مرسومين برفع رواتب العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في تقرير لوكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر المرسوم رقم 19 للعام 2021، والقاضي بزيادة بنسبة 50 % إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

ويقضي المرسوم برفع الحد الأدنى العام للأجور، فضلا عن الحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ليصبح 71515 ليرة سورية، شهريا.

كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 20 للعام 2021، والذي يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية، من العسكريين والمدنيين، زيادة وقدرها 40 % من المعاش التقاعدي.

يستفيد من الزيادة المذكورة والمقدرة بـ 40 % أسر أصحاب المعاشات، على أن توزع على المستحقين، بحسب الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.