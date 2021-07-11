شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار ورياح فى السعودية و حار فى الإمارات والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتباين درجات الحرارة فى منطقى الخليج، حيث تشهد السعودية أمطار رعدية ورياح، وفى الامارات حار ومغبر احيانا وعائم احيانا، وفى الكويت شديد الحرارة.

السعودية:

يتوقع المركز الوطنى للارصاد السعودى هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، عسير والباحة) كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والاجزاء الغربية من الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر. كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتى أن يكون الطقس اليوم الأحد حارا ومغبرا أحياناً نهاراً وغائما جزئياً شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون موج البحر في الخليج العربي خفيفا فيما يحدث المد الأول عند 15:52 والمد الثاني عند 01:26 والجزر الأول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 18:57.

أما موج بحر عمان فيكون كذلك خفيفا فيما يحدث المد الأول عند 11:15 الثاني عند الساعة 22:12 والجزر الأول عند الساعة 17:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:00.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم الاحد شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

وفى المساء يكون حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة .