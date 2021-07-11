تحذير من مايكروسوفت لمستخدميها.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 11 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دعت عملاقة التكنولوجيا، مايكروسوفت، مستخدمي نظام التشغيل، ويندوز، إلى تثبيت تحديث أمني بشكل فوري وذلك بعد أن اكتشف باحثو الأمن ثغرة خطيرة في نظام التشغيل الأكثر رواجا في العالم.



ووفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن دعوة مايكروسوفت لتحديث نظام ويندوز جاءت بعد أن نشرت مجموعة من الباحثين في شركة الأمن السيبراني "سانغفور" عن طريق الخطأ دليل استخدام لطريقة الاستفادة من ثغرة أمنية قبل أن تجري إزالته.

وأطلق الباحثون على الثغرة الحالية اسم"PrintNightmare"، مشيرين إن إلى أنه يمكن من خلالها النفاذ إلى الطابعة المرتبطة بجهاز الحاسوب ومن ثم السيطرة عليه.

وكان الباحثون في "سانغفور" قد نشروا تغريدات في أواخر شهر مايو بأنهم وجدوا ثغرات عند ربط الطابعة بجهاز حاسوب يعمل على نظام ويندوز ، مما يسمح لعدة مستخدمين بالوصول إلى الطابعة.

وحذرت مايكروسوفت من أن المتسللين الذين يستغلون الثغرة الأمنية يمكنهم تثبيت البرامج وعرض البيانات وحذفها أو حتى إنشاء حسابات مستخدمين جديدة بحقوق مستخدم كاملة.

وتمنح تلك الثغرة المتسللين، أيضا، قدرًا كافيًا من القيادة والسيطرة على جهاز الكمبيوتر لإحداث بعض الأضرار الجسيمة للجهاز المستهدف.

وأكدت مايكروسوفت أن التحديث لا يطال فقط النسخة العاشرة من نظام ويندوز، الذي الموجود حاليا على أكثر من مليار و300 مليون كمبيوتر في جميع أنحاء العالم ، داعية كافة المستخدمين لمعظم النسخ القديمة إلى تحديثها بما فيها ويندوز 2012 و2016 وصولا إلى نظام ويندوز 7، الذي صدر قبل 13 عاما.

والمميز في التحديث الجديد بأنه تراكمي، مما يعني أنه يحتوي على إصلاحات سابقة للعديد من الثغرات الأمنية السابقة.