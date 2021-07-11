شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الوطنى العراقى: نمتلك معلومات عن التوجهات الجديدة لعصابات داعش الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبد الغني الأسدي، السبت، امتلاك الجهاز معلومات عن التوجهات الجديدة لعصابات داعش الإرهابية، فيما أشار إلى تحديد المعالجات اللازمة لمواجهة مخططاتهم الإرهابية.

وأشاد الأسدي - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية - "بجهود كافة القادة والضباط المقاتلين الذين لقنوا عصابات داعش الارهابية درساً لا ينسى في معركة الموصل"، مستذكرا في الوقت نفسه "الشهداء الذين كانت لهم المساهمة الكبرى بتحقيق النصر".

وأضاف أن "أهالي المحافظات العراقية التي شهدت المعارك ضد العصابات الإرهابية قدموا كل الدعم للقوات الأمنية، وتعانوا معها"، مبينا أن "ما تفعله عصابات داعش الإرهابية حاليا، مجرد محاولات بائسة، واستهداف أبراج الطاقة الكهربائية دليل على فشل العصابات الإرهابية".

وأشار إلى "وجود معلومات لدى جهاز الامن الوطني عن التوجهات الجديدة لتلك العصابات، وأنه تم تحديد المعالجات اللازمة"، لافتا الى "وجود تنسيق عال مع العمليات المشتركة لمواجهة المخططات الإرهابية".

وأوضح الأسدي أن "العراقيين يزودون جهاز الامن الوطني بمعلومات مهمة توفر قدرة استباقية على احباط مخططات الإرهاب، وأن عصابات داعش الإرهابية لن تعود كما كانت"، مؤكدا أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه جهاز الأمن الوطني بمحاربة الفساد وتعزيز أمن المواطنين".