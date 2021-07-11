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السعودية تقرر تثبيت سقف السعر المحلى للبنزين

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القاهرة - سامية سيد - قررت المملكة العربية السعودية تثبيت أسعار البنزين عند سقف محدد، بحيث يكون الحد الأقصى للأسعار هو المعمول به لشهر يونيو الماضي.

وذكرت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أنه تقرر أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هى سقف السعر المحلى للبنزين اعتباراً من اليوم السبت.

وأضافت أنه تقرر كذلك أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص القيادة السعودية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادى المحلي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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