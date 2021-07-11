السودان... مقتل 4 جراء إلقاء مجهولين عبوات ناسفة على نادي شرقي البلاد... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "السوداني" عن شهود عيان قولهم إن 3 مجهولين يستقلون دراجة بخارية ألقوا عبوتين ناسفتين على رواد نادي الأمير الرياضي بحي سلبونا في بورتسودان.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم على الفور، فيما أطلق الجناة خلال هروبهم النار على امرأة وسط حي سلبونا المحاذي لشاطىء البحر الأحمر بالبر الشرقي للمدينة، فأردوها على الفور.

وحاول شباب الحي تعطيل الجناة عبر اعترض الدراجة البخارية، وتمكنوا من الإمساك بأحدهم فيما فر الآخران. ولم تصدر السلطات المعنية في المدينة أي بيان لتوضيح ملابسات الواقعة حتى الساعة 21:35 بتوقيت غرينتش.