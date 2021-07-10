شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» لـ19 ونصف مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 19,507,778 جرعة، منها 17.3 مليون جرعة أولى، و 2.17 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.394 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 167 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.