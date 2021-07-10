شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أهم القضايا التي سيناقشها متحدث «الصحة».. غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، عن تفاصيل المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد عند الساعة 3:35 عصراً. ويتحدث خلال المؤتمر، د. محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر ما يلي: •الأوضاع العالمية. •المؤشرات الوبائية. •مستجدات اللقاح. •أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا. • الإحصائيات والخدمات الصحية.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على أهم القضايا التي سيناقشها متحدث «الصحة».. غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.