«المرور» يضبط شخصاً يقود سيارته عكس الاتجاه.. وهذه العقوبة في انتظاره

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور من ضبط شخص يقود مركبته عكس اتجاه السير، معرضاَ حياته والآخرين للخطر. وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. تجدر الإشارة إلى أن عقوبة مخالفة السير عكس السير في الجدول رقم 6 هي غرامة مالية تتراوح بين 3000 إلى 6000 ريال.

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