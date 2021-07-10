بحضور روسي... عودة أهالي بلدة بريف حماة هجرهم الإرهاب منذ 6 سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - ولسنوات عانت الزارة من بطش المجموعات المسلحة، وهجر أهاليها بالكامل بسبب الهجمات المتكررة عليها وسقوط عشرات آلاف الصواريخ على منازل المدنيين فيها، ما أدى الى تدميرها بشكل شبه كامل.

محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي، قال في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": بتوجيهات من الرئيس بشار الأسد، تم تأمين كافة مستلزمات عودة الأهالي إلى بلدة الزارة بريف حماة الجنوبي حيث استنفرت كافة الإمكانات لدى الجهات الحكومية في المحافظة".

وأضاف كريشاتي: "تم البدء بإعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين الاحتياجات الأولية اللازمة للأهالي من مياه ومرافق وخدمات صحية، ليتم اليوم تسجيل بدء عودة الأهالي إلى منازلهم".

وشدد محافظ حماة على أن "كافة الخدمات سوف تعود الى البلدة بشكل تدريجي، وتم رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، لتعود البلدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب الإرهابية على سوريا".

وأضاف المحافظ أن فريق عمل المحافظة يعمل ضمن خطة معتمدة لتأمين عودة كامل الأهالي المهجرين إلى قراهم وبلداتهم بعد تحريرها من قبل الجيش السوري.

أهالي بلدة الزارة السورية يعودون لمنازلهم بعد سنوات من التهجير بسبب الإرهاب © Sputnik . Basel Shartouh

أهالي بلدة الزارة السورية يعودون لمنازلهم بعد سنوات من التهجير بسبب الإرهاب © Sputnik . Basel Shartouh

أهالي بلدة الزارة السورية يعودون لمنازلهم بعد سنوات من التهجير بسبب الإرهاب © Sputnik . Basel Shartouh 1 / 3 © Sputnik . Basel Shartouh أهالي بلدة الزارة السورية يعودون لمنازلهم بعد سنوات من التهجير بسبب الإرهاب

وشاركت وحدة من القوات الروسية العاملة في سوريا في عملية الإشراف على عودة الأهالي للبلدة وحسن استقرارهم، كما قامت بتوزيع المساعدات الإنسانية على العائلات التي عادت إلى منازلها.

وبقيت بلدة الزارة لفترة طويلة هدفا رئيسيا للتنظيمات الإرهابية بسبب احتضانها لإحدى أكبر محطات توليد الكهرباء في مناطق وسط سوريا.