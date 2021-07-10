مصر تستقبل جثامين ضحايا حرائق غابات قبرص

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وقال البيان إن السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، استقبل في مطار القاهرة مساء اليوم الجثامين.

وكانت السفارة المصرية في قبرص، أنهت في وقت سابق اليوم، الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين إلى أرض الوطن.

ولقي 4 مصريين مصرعهم الأسبوع الماضي في حرائق غابات بمنطقة لارنكا في قبرص.

وعقب الحادث، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، أوامرها بتجهيز طائرتين "هليكوبتر" مدعمتين بكل المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة حكومة قبرص في إخماد الحرائق المندلعة في غابات ترودوس الجنوبية القبرصية.