شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال عنصرين من داعش بالموصل..وزير الداخلية يذّكر العراقيين بتحرير الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت القوات الأمنية بالعراق داعشيين اثنين فى ناحية حمام العليل جنوب الموصل... فى وقت استذكره فيه وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى معركة تحرير الموصل قبل 4 أعوام التى سطر خلالها العراقيون "ملاحم ستظل فى تاريخ الأمة لسنين قادمة".

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء مصدر فى شرطة نينوى - لم تسمه - القول إن القوات الأمنية اعتقلت الداعشيين لدى دخولهما فى سيطرة ناحية الحمام جنوب الموصل، مضيفا أن الداعشيين مطلوبان بعدة جرائم إرهابية ضد القوات الأمنية.. لافتا إلى أن القوات الأمنية اقتادتهما إلى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهما وتقديمها للقضاء العراقي.

وفى سياق آخر، أكد وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى أن العراقيين سطروا بمعركة تحرير الموصل قبل 4 أعوام ملاحم ستظل فى تاريخ الأمة لسنين قادمة.

وقال الوزير - فى بيان - إن العراقيين وشرفاء العالم أجمع يستذكرون بهامات مرفوعة فى مثل هذا اليوم الذكرى الرابعة لتحرير أرض المقدسات التى أبت أن تحتضن فلول الكفر والضلالة فكانت عصية على الطغاة ومقبرة لأشلائهم العفنة.

وأضاف أن العراقيين سطروا بمعركة تحرير الموصل قبل أربعة أعوام مضت بأطيافهم وألوانهم مسنودين بقواتهم الأمنية والعسكرية والعشائرية ملاحم ستظل فى تاريخ الأمة لسنين قادمة متناسين كل الخلافات متوحدين بعزم ثابت لهدف أسمى وهو العراق.

وتابع: "قاتلنا نيابة عن العالم بأسره فكان النصر حليفنا فى معركة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كانت فى ظروف عصيبة وقدمنا تضحية عظيمة وسالت دماء طاهرات على تراب العراق كانت فيما بعد قناديل أضاءت درب الحرية والخلاص وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي".

وقال: "يجب أن نبقى يقظين متأهبين لضرب أذناب الإرهاب وقطع ذيوله وفلوله التى تحاول خاسئة أن تعيد عقارب ساعة نصر العراق إلى الوراء لكن هيهات لهم ذلك وفى العراق أبطال غيارى وعيون ساهرة على أمن الوطن واستقراره".