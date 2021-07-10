شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة ومجانية لتعديل وتحرير الصور.. تعرف عليها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كثيراً ما يحتاج مستخدمو الهواتف والأجهزة الذكية طرقاً سهلة لتحرير وتعديل الصور بطريقة احترافية وفي أقل وقت.

وفي هذا السياق، نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي باستخدام برنامج Photoscape للتعامل مع الصور وتعديلها.

وقال الحمادي: إذا تحتاج لبرنامج يعدل لك الصور باحترافية وسهولة وفي وقت قصير؛ فمن أفضل البرامج برنامج “Photoscape”، فله قدرة عالية للتعامل مع الصور وتعديلها، بالإضافة لعمل تعديل على عدد كبير من الصور دفعة واحدة.

وأشار عبدالعزيز الحمادي إلى أن البرنامج مجاني، يمكنك تحميله من الرابط التالي (اضغط هنا).