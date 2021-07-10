الرئيس التونسي يشكر الرئيس المصري على طائرات المساعدات الطبية 

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الرئاسة التونسية على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، أن الرئيس قيس سعيد، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، من أجل توجيه الشكر له، بعدما وجه الرئيس المصري بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بمعدات طبية، بغرض مساندة الجهود التونسية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بنت علية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وقالت لـ"إذاعة موزاييك" التونسية: "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق".

وأضافت أن "المركب يغرق" داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

وسجلت تونس 8506 إصابات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 16050، والإصابات إلى 481735.