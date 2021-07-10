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الإفتاء المصرية تعلن موعد عيد الأضحى

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت دار الإفتاء المصرية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها أن، غدا الأحد، الموافق الحادي عشر من شهر يوليو/تموز 2021، سيوافق أول أيام ذي الحجة 1442هـ.

وأفادت بأن يوم الاثنين، الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري، سيوافق التاسع من ذي الحجة، أي يوم عرفة، على أن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 20 من الشهر نفسه، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق نفسه، أعلنت ، اليوم السبت، في بيان رسمي، أن الإثنين، التاسع عشر من الشهر الجاري، سيوافق يوم عرفة، على أن يكون العشرين من الشهر نفسه أول أيام عيد الأضحى، أيضا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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