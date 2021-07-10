شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: نعمل على إدخال الطاقة الشمسية فى إنتاج الكهرباء قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، إن الحكومة تعمل على إدخال الطاقة الشمسية فى إنتاج الكهرباء قريباً.

وقال الكاظمى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "اعتمدنا سياسة تعدد مصادر تصدير الكهرباء للعراق والبحث عن طرق عديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية لا تعتمد فقط على الغاز".

وأضاف: "نعمل على إدخال الطاقة الشمسية فى إنتاج الكهرباء بالمستقبل القريب ، نحن لدينا مشكلة فى قطاع توزيع ونقل الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى أن مجلس النواب استقطع أموالا كانت مخصصة للكهرباء فى الموازنة، متمنيا أن لا يتحول قطاع الكهرباء إلى ساحة للصراع السياسى والانتخابي.