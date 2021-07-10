شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: 1700 حافلة مجهزة لنقل ضيوف الرحمن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، توفير أكثر من 1700 حافلة مجهزة لنقل ضيوف الرحمن لموسم حج 1442هـ، من خلال جداول تفويض محددة عبر 68 شركة للنقل.
وأوضح نائب رئيس النقابة العامة للسيارات لشؤون النقل، أسامة سمكري، أن النقابة أكملت استعدادها لاستقبال هذا العدد، من خلال 4 مراكز بمدخل مكة، لنقلهم إلى المسجد الحرام أو إلى المشاعر المقدسة، مؤكدًا أن النقابة لها مراكز مساندة على الطرق المختلفة ما بين مدن المملكة، كما أن لديها مراكز تشغيل داخل المشاعر المقدسة.
وبالأمس أعلنت المحكمة العليا، نقلًا عن دائرة الأهلة “عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك يكون اليوم السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وغداً الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة”.
وبذلك تكون وقفة يوم عرفة، بمشيئة الله تعالى في 19 يوليو الجاري، وعيد الأضحى في الـ20 من الشهر ذاته.
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