عباس يبحث مع أردوغان الأوضاع في القدس وقطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عباس أطلع أردوغان على أحدث التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وآثار "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة.

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وذكرت الوكالة أن عباس بحث مع نظيره التركي "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، في مدينة القدس المحتلة".

كما أطلع عباس الرئيس التركي على عمليات "تهجير للمواطنين"، وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك .

ووصل الرئيس الفلسطيني إلى تركيا أمس الجمعة، في زيارة رسمية تتواصل 3 أيام، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان.

ويرافق الرئيس الفلسطيني في زيارته، وزير خارجيته رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.

كما يضم الوفد المرافق لعباس، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.