إعلام: إصابة رئيس وزراء الجزائر بفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" عن المصادر ذاتها أن بن عبد الرحمن دخل في حجر صحي، وأنه سيخضع لفحص طبي جديد بعد انتهاء مدة الحجر.

وأكدت المصادر ذاتها أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن سوف يستمر تأدية عمله والقيام بمهامه عن بعد.

وفي آخر الشهر الماضي، عيّن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وزيرا أولا للحكومة الجزائرية.

وشغل أيمن بن عبد الرحمن منصب وزيرا للمالية في 23 يونيو/ حزيران من العام الماضي خلفا للوزير السابق عبد الرحمن راوية، وقبل ذلك كان محافظ بنك الجزائر من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.